السوبر هاتريك.. شعار نجوم الدوريات الأوروبية الكبرى

المواطن - مروة نبيل

شهدت منافسات الجولة الأخيرة في منافسات الدوريات الأوروبية الكبرى تألقًا كبيراً من معظم اللاعبين، الذين دخلوا سباقًا خاصًا على لقب الهداف الموسم الرياضي الجاري.

واستطاع 3 نجوم في الدوريات الأوروبية الكبرى تسجيل سوبر هاتريك خلال الجولة الماضية، وهم: المصري محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول، الأرجنتيني ماورو إيكاردي نجم نادي إنتر ميلان الإيطالي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد.

وتمكن محمد صلاح من قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول لاكتساح نظيره واتفورد بخماسية دون رد، ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي لينفرد بصدارة هدافي البريميرليج برصيد 28 هدفًا.

ونجح ماورو إيكاردي في استعادة مستواه والعودة إلى التألق مُجددًا ليُسجل رباعية خلال مباراة إنتر ميلان وسامبدوريا ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، ليصل للهدف رقم 22 هذا الموسم، ويدخل نادي الـ100، بتسجيل 103 أهداف في الكالتشيو.

وواصل كريستيانو رونالدو تألقه خلال الفترة الماضية، وأحرز سوبر هاتريك خلال مباراة ريال مدريد وجيرونا ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإسباني لكرة القدم، ليرفع رصيده لـ22 هدفاً في المركز الثاني بصراع هدافي الليجا.







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