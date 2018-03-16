السومة يعود للتهديف.. الأهلي يهز شباك الرائد بثنائية

المواطن - مروة نبيل

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تسجيل هدفين في مرمى الرائد مع بداية أحداث الشوط الثاني من مباراة الجولة الـ18 المؤجلة.

وسجَّل البرازيلي ليوناردو سوزا الهدف الأول في شباك الرائد في الدقيقة 60، وعاد نجم النادي الأهلي عمر السومة إلى التهديف في الدقيقة 65، لتُصبح النتيجة تقدم الراقي بثنائية دون رد.

وغاب السوري عمر السومة عن العديد من مباريات النادي الأهلي هذا الموسم، بسبب معاناته من الإصابة، قبل أن يعود مؤخرًا للمشاركة، وينجح في رفع رصيده لـ11 هدفًا في الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم.

ويحتضن ملعب الملك عبدالله ببريدة مباراة الرائد ضد الأهلي ضمن منافسات الجولة الـ18 المؤجلة من الدوري السعودي للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالراقي قبل مباراة الرائد ضد الأهلي اليوم المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 48 نقطة، فيما يقع مضيفه في المرتبة الثالثة عشرة بـ20 نقطة.







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