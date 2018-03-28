السومة يُحقق رقمًا تهديفيًا مميزًا مع الأهلي بأبطال آسيا

المواطن - محمد سمعة

يُعد اللاعب السوري عمر السومة مهاجم النادي الأهلي إضافة هجومية قوية للراقي في العديد من البطولات.

وذكر الحساب الرسمي لبطولة دوري أبطال آسيا على موقع تويتر أن عمر السومة والذي يحتفل اليوم بعيد ميلاده رقم 29 نجح في إحراز 11 هدفًا في 19 مباراة لعبها مع الأهلي في دوري أبطال آسيا.

وكان السومة غاب عن النادي الأهلي في الفترة الماضية وذلك بسبب الإصابة في الركبة قبل أن يعود ويتألق أمام نادي الرائد في الدوري السعودي ويسجل هدفًا مهمًا للأهلي.

ويستعد الأهلي خلال الفترة المقبلة لمواجهة فريق تراكتور الإيراني في الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ويرغب الأهلي في تحقيق الفوز والنقاط الثلاث وذلك من أجل الاستمرار في صدارة المجموعة الأولى برصيد 11 نقطة.

وكان الأهلي تعادل مع نادي الغرافة في الجولة الرابعة من دور المجموعات بهدف لكل فريق في مباراة كانت أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة وشهدت تألق اللاعب المصري مؤمن زكريا والذي سجل هدف الراقي الوحيد في شباك الغرافة القطري.

يستعد الأهلي خلال الفترة المقبلة لمواجهة نادي الهلال في ظل الصراع القوي بين الفريقين على نيل لقب الدوري السعودي في الموسم الحالي.

ويتواجد الأهلي في المركز الثاني في ترتيب أندية الدوري السعودي برصيد 51 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن النادي الهلال صاحب المركز الأول والذي يحتاج للفوز بلقب الدوري بعد رحيل مدربه الأرجنتيني رامون دياز.







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