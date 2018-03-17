السومة يُطمئن جمهور الأهلي بتغريدة “تويتر”

المواطن- الرياض

أعلن لاعب كرة القدم السوري عمر السومة بقاءه في صفوف الأهلي لأطول فترة ممكنة، وأنه لا ينوي الرحيل عنه بأي شكل من الأشكال خلال الفترة المقبلة.

وجاءت تصريحات السومة بعدما أكد نيته، عبر تصريح صحافي، بأنه سيكشف العديد من الأسرار عقب نهاية الموسم الحالي، لتتم ترجمتها إلى رغبته في الرحيل.

وقال السومة في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: إن علاقته بالأهلي كعلاقة الأب وابنه لا يفرقهما أحدٌ.

وأضاف أن ارتباطه بفريق الأهلي لا يغيرها سوى الواحد الأحد، وأنه باقٍ في النادي، وسيمضي الجميع -لاعبون وإدارة وجماهير- لتحقيق طموحات النادي.

وأسعد السومة جماهيرَ وعشاق النادي الأهلي، بعد عودته إلى ذاكرة التهديف بهدفه في شباك الرائد مساء أمس، بعد غياب استمر 117 يومًا، بسبب ابتعاده عن المشاركة في مباريات فريقه بسبب الإصابة.

وكان اللاعب السومة قد تعرَّض لإصابة قوية في كاحل القدم، أجرى على إثرها عملية جراحية في ألمانيا، وعاد ليقود هجوم الأهلي في توقيت حرج بمختلف البطولات المحلية ويتقدم في قائمة ترتيب هدافي الدوري السعودي.

وسجَّل اللاعب عمر السومة هدفًا للأهلي في مرمى الرائد، في المباراة التي انتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف نظيفة ليحل في المركز الثاني في قائمة ترتيب هدافي الدوري السعودي بإجمالي 11 هدفًا بفارق هدف عن التشيلي روني فيرنانديز مهاجم الفيحاء.

ولم يسجل النجم السوري أي هدف منذ 19 نوفمبر من العام الماضي، وتحديدًا عندما أحرز هدف الأهلي الوحيد في مرمى التعاون، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1).







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