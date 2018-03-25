السياحة تدعو حرفيي وحرفيات منطقة مكة للتسجيل في جوائز سوق عكاظ

المواطن - مكة المكرمة

دعت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ممثلة في فرعها بمنطقة مكة المكرمة جميع الحرفيين والحرفيات بالمنطقة إلى المشاركة في جوائز ومسابقات الدورة الثانية عشرة لسوق عكاظ 1439هـ، والتي ستقام برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- خلال الفترة من 13 إلى 29 شوال 1439هـ، الموافق من 27 يونيو إلى 13 يوليو 2018م، في موقع السوق بمحافظة الطائف.

وحثّ مدير عام الهيئة بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن عبدالله العمري من خلال تعميم وجهه لكافة الحرفيين والحرفيات السعوديين بالمنطقة على سرعة التقديم في فرع جائزة عكاظ للحرف والصناعات اليدوية بمهرجان سوق عكاظ لدورته الثانية عشرة لعام 1439هـ، عبر رابط التسجيل الإلكتروني في موقع بارع على الرابط أدناه: (هنا)، والمبادرة بالتسجيل قبل 24 رجب 1439هـ الموافق 10 أبريل 2018م.

وقال العمري: إن رعاية الهيئة للحرفيين والحرفيات تأتي بهدف تشجيعهم على التعريف بمنتجاتهم والانطلاق بها من خلال المهرجان إلى آفاق تساهم في تطويرها وتحريك أطر المنافسة بهدف الإبداع المتجدد في هذا النشاط الذي نعتز به ويميزنا عن المجتمعات الأخرى، لافتاً إلى قوة معايير التحكيم هذا العام والتي وضعت لتعكس التميز للحرفيين المبتكرين وتعطي أولوية لعامل الإبداع الحرفي وفق أربعة معايير هي الابتكار والتميز والأصالة والتسويق.

وعن مجالات الجائزة أوضح العمري أن الحرفيين المشاركين يتنافسون في المسابقة على ستة مجالات للجائزة هي: السدو والنسيج والسجاد اليدوية وأعمال الكروشية اليدوية، التطريز والأزياء التراثية، صناعة ونحت ونجارة المنتجات الخشبية، صناعة المنتجات اليدوية من النخيل، الرسم أو النحت أو الزخرفة اليدوية على أي مادة طبيعية، المنتجات الحرفية الأخرى التي لها طابع ابتكاري.

هذا وتتضمن شروط المشاركة في فرع جائزة عكاظ للإبداع الحرفي، على أنه يتعين على الحرفيين الراغبين في المنافسة على الجائزة التسجيل في بوابة جائزة سوق عكاظ للإبداع والابتكار في الحرف اليدوية، الاشتراك في المسابقة لجميع الحرفيين السعوديين، على أن يكون العمل مقدماً لأول مرة، ولم يسبق عرضه من قبل، على المشاركين تقديم قطعتين على الأقل من المنتج الحرفي المشارك في المسابقة -قطعة مكتملة الإنجاز، وقطعة مشابهة يتم إنجازها تحت معاينة لجنة التحكيم بهدف عرض المهارة الحرفية للمشارك أو المشاركة، على المشاركين تقديم معلومات وافية حول كل قطعة حرفية مقدمة، تشمل إعطاء نبذة عن النشأة والمواد المستعملة والتقنيات المطبقة.

كما أن الأعمال الفائزة ستصبح ملكاً للبرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية، ويمكن عرضها وإشراكها في المعارض المحلية والدولية، ويلتزم المشاركين بالتواجد في الأجنحة المخصصة لهم في جادة سوق عكاظ طيلة أيام السوق، ويعتبر هذا الشرط إلزاميا للدخول في المسابقة.

ويبلغ إجمالي جوائز سوق عكاظ (300،000) ريال موزعة على 4 فائزين من كل مجال من المجالات الستة الموضحة أعلاه ليكون عدد الفائزين 24 فائزة وفائزة، حيث يحصل الفائزون في كل مجال جوائز مالية كالآتي: المركز الأول: (20،000) ريال سعودي، المركز الثاني: (15،000) ريال سعودي، المركز الثالث: (10،000) ريال سعودي، المركز الرابع: (5،000) ريال سعودي.

وكان سمو الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني رئيس اللجنة الإشرافية لسوق عكاظ، قد اعتمد آلية وضوابط جوائز الدورة الثانية عشرة لسوق عكاظ لتكون المشاركة متاحة أمام جميع الراغبين من الشعراء والمثقفين العرب.

وبدأت اللجنة الثقافية بسوق عكاظ في استقبال ترشيحات المتسابقين التي ستستمر حتى 15 / 07 /1439هـ الموافق 1 / 04 /2018م عبر الموقع الإلكتروني لسوق عكاظ (هنا)، أو إرسالها على العنوان (جامعة الطائف، مكتب مدير الجامعة، ص.ب (888)، الرمز البريدي (21974) بالحوية، محافظة الطائف، السعودية) أو على العنوان (الأمانة العامة لسوق عكاظ، ص ب (6150)، الرمز البريدي (21944) محافظة الطائف، السعودية)، وسوف يتم الإعلان عن أسماء الفائزين في شهر مايو 2018 م.







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