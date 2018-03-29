السياحة تمنح المرشدين السياحيين اختصاصات جديدة

المواطن - الرياض

بدأت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في تطبيق النظام المطور للترخيص لمهنة الإرشاد السياحي، الذي يتضمن تطوير اشتراطات الترخيص للإرشاد السياحي واشتراط تطوير القدرات والمهارات بما يتلاءم مع ما يشهده قطاع السياحة من تطور.

ويتضمن النظام المطور إطلاق اختصاصات جديدة للمرشدين السياحيين والمرشدات لتصبح الاختصاصات التي تمنح الهيئة رخصة إرشاد لها هي “مرشد موقع ومرشد منطقة”.

كما تم إدخال تطويرات جذرية على منح رخصة للمرشدين والمرشدات التي يقتصر منحها على المواطنين السعوديين من الجنسين وفقاً لما توصل إليه فريق مكون من الهيئة وكل من: وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين.

ويعمل الفريق على دراسة جميع الاشتراطات وتمكين المواطنين من الجنسين من فرصة العمل في مجال الإرشاد السياحي الذي يشهد طلباً مرتفعاً نتيجة للنمو السياحي الكبير، وتسهيل الإجراءات مع ضبطها للحد من الممارسات غير النظامية لمن يمارسن مهنة الإرشاد السياحي بدون ترخيص.

وإضافة إلى اشتراطات وضوابط ترخيص المرشدين السياحيين الواردة في المادة الرابعة للائحة المرشدين السياحيين، يلتزم الجميع بحضور برامج تدريبية واجتياز اختبارات للمعلومات وأساليب التعامل وتقديم المعلومة، إلى جانب الاشتراطات الخاصة بالمحافظة على الضوابط المرعية في المجتمعات التي تعمل فيها.

وفي هذا السياق تمت ترقية النظام الالكتروني ليشمل التسجيل في البرامج التدريبية والاختبارات الإلزامية من خلال التسجيل في البرامج التدريبية لدورة تأهيل المرشدين السياحيين من الجنسين على الرابط: (هنا)، بحيث يقوم المتقدم بإرفاق شهادة حصوله على اجتياز الدورة التدريبية ضمن مرفقات الطلب. ويمكن لجميع المواطنين من الجنسين الراغبين في الحصول على رخصة الارشاد السياحي التقديم على النظام الإلكتروني من خلال زيارة موقع الهيئة (هنا).







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