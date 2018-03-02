الشؤون الإسلامية بالمدينة توضح لـ”المواطن” حقيقة فيديو خطيب ينبع المتداول

المواطن _ عبدالرحمن المحمادي _ المدينة

كشف فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة المدينة المنورة، حقيقة المقطع المتداول لخطيب الجمعة في ينبع، والذي أبرز “تدخل عدد من المصلين في أحد المساجد بمحافظة ينبع النخل بمنطقة المدينة المنورة لإنزال شخص كبير في السنّ من على منبر الخطيب”.

كما بيَّن المقطع “حدوث مشادة بين الرجل الصاعد للمنبر وبعض المصلين حتى تمكنوا من إنزاله بالقوة، كما صوّر المقطع تواجد أحد رجال الأمن في المسجد ومشاركته في منع الشخص من الاستمرار في إلقاء خطبة الجمعة”.

وقال المتحدث الرسمي لفرع وزارة الشؤون الإسلامية في المدينة المنورة، ماجد بن غالب المحمدي، لـ”المواطن“: إنَّه “عند الساعة الـ١٢.٣٥ظهرًا، حاول شخص معتل نفسيًّا الخطبة في جامع الجابرية في ينبع البحر وعند اعتلائه المنبر تم التعامل معه من قبل الجهات المختصة، وأقيمت صلاة الجمعة والخطبة من قبل الخطيب الرسمي للجامع”.







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