الشباب يحقق هذا الرقم ويتساوى مع الاتفاق والنصر

المواطن - محمد سمعة

تمكن نادي الشباب من الفوز على خصمه الاتحاد بثلاثية دون رد بعد أداء أكثر من رائع أمام العميد خلال لقاء الفريقين أول من أمس في الجولة ال23 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وكان الشباب بقيادة مدربه الأوروغوياني جوزيه كارينيو سعى إلى تحقيق الفوز والنقاط الثلاث بعد الخروج من كأس الملك يوم 23 فبراير الماضي على يد نادي الاتحاد بثلاثية مقابل هدف.

ونجح الليث في أن يُصبح رابع الأندية في قائمة الأكثر تحقيقًا للفوز في الدوري السعودي بالموسم الحالي.

حقق نادي الشباب 8 انتصارات في الموسم الحالي ببطولة الدوري السعودي ليكون خلف كل من الهلال صاحب ال14 انتصارًا في الدوري، وخلف النادي الأهلي صاحب ال13 انتصارًا وخلف نادي الفيصلي والذي حقق 9 انتصارات في الموسم الحالي في مسابقة الدوري.

ونجح الشباب في الفوز في 8 مباريات ليتساوى مع ناديي النصر والاتفاق والذي حقق كل منهما 8 انتصارات في الموسم الحالي ببطولة الدوري السعودي.

يذكر أن نادي الشباب سيواجه جاره النصر في الجولة ال18 والمؤجلة في الدوري السعودي للمحترفين حيث تُقام المباراة بين الفريقين على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الملز.

ويسعى الشباب إلى استغلال الفوز على الاتحاد بثلاثية واستغلال كذلك الروح المعنوية المرتفعة للاعبي الليث من أجل الفوز على العالمي وتعميق جراحه في بطولة دوري المحترفين.

يتواجد الشباب في المركز السادس في ترتيب أندية دوري المحترفين برصيد 29 نقطة.







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