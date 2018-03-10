الشباب يسقط في فخ التعادل السلبي أمام الفيحاء

المواطن - الرياض

سقط نادي الشباب في فخ التعادل السلبي أمام نادي الفيحاء، في إطار لقاءات الجولة الـ24 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وحاول الليث تسجيل هدف في الشوط الأول، ولكن دون جدوى، في ظل تألق دفاعي كبير من نادي الفيحاء.

وفي الشوط الثاني واصل نادي الفيحاء تألقه الدفاعي وصنع هجمات خطيرة على شباك نادي الشباب، ولكن دون جدوى.

واصل نادي الشباب إهداره للفرص حتى انتهت المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

أصبح رصيد نادي الشباب بعد التعادل 30 نقطة في المركز التاسع، أما رصيد نادي الفيحاء فأصبح 32 نقطة في المركز السابع.







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