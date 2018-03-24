الشباب يكشف حجم إصابة لاعبه جمعان الدوسري

المواطن- الرياض

كشف نادي الشباب عن الإصابة التي تعرض لها لاعب الفريق الأول لكرة القدم، جمعان الدوسري، بعدما خضع للفحوصات الطبية اللازمة.

وفي تغريدة على الصفحة الرسمية للنادي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أوضحت الفحوصات الطبية إصابة اللاعب جمعان الدوسري بتمزق في غضروف الركبة، وسيبدأ برنامج التأهيل والعلاج خلال الفترة المقبلة.

وشهدت تدريبات الفريق أمس الجمعة غياب الخماسي: أوبيلا، فهد غازي، محمد سالم، محمد عواجي، جمعان الدوسري؛ لتواجدهم في العيادة الطبية.

وخاض الدوسري مع الشباب 4 مواجهات، في الدوري السعودي، منها مباراتان كلاعب أساسي، ومثلهما كبديل، بإجمالي 195 دقيقة.

ويحتل الشباب المركز التاسع، في جدول ترتيب الدوري، برصيد 30 نقطة، حيث يتصدر الهلال الترتيب برصيد 52 نقطة.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :