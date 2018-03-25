الشباب يواجه الهلال والقادسية وديًّا

المواطن - مروة نبيل

كشف نادي الشباب عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن المباريات الودية التي سيخوضها خلال الفترة المقبلة، استعداداً لاستئناف المسابقات المحلية مجدداً.

وسيخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب أولى مبارياته الودية أمام نظيره الشباب، يوم الاثنين الموافق 26 من مارس الجاري، قبل أن يلعب مع القادسية، يوم السبت الموافق 31 من الشهر ذاته.

ويأمل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بقيادة خالد القروني، الاستعداد جيداً لاستئناف المسابقات المحلية مجدداً، من أجل تحسين نتائجه والتقدم في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 30 نقطة، من 24 مباراة، نجح في 8 لقاءات، وخسر 10 مواجهات، وتعادل في 6 مباريات.

ويتبقى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب مباراتان في الدوري السعودي للمحترفين الأولى أمام التعاون وستُقام في السادس من أبريل المقبل، فيما سيواجه الفيصلي في الثاني عشر من الشهر ذاته.







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