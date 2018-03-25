الشباب يوافق على المشاركة في دورة تبوك الودية

المواطن – الرياض

وافق نادي الشباب على المشاركة في دورة تبوك الدولية الثالثة لكرة القدم، وذلك بعد تلقيها طلبًا من اللجنة المنظمة للبطولة.

وأكد أحمد العقيل رئيس النادي أن تلك البطولة مهمة ولها مكانة خاصة خاصة وأنها تحظى باهتمام ومتابعة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك.

وأضاف أن اللجنة المنظمة للبطولة نجحت في النسختين الماضيتين بجلب أفضل الفرق العربية، مشددًا أن ذلك سيكون خير إعداد للفريق الموسم المقبل خاصة وأن البطولة تختتم قبل أسبوع من انطلاقة الدوري.

الجدير بالذكر أن دورة تبوك انطلقت رسمياً موسم 2016 وشهدت مشاركة النصر والاتحاد، والوداد المغربي، والإنتاج الحربي المصري.

وفي الموسم الثاني، تواجد الاتحاد والشباب برفقة الإسماعيلي المصري والصفاقسي التونسي.







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