الشباب يُشكل فريقًا لدراسة احتياجات الفرق الكروية

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الشباب، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن تشكيل فريق من أجل دراسة احتياجات الفرق الكروية خلال الفترة المقبلة.

وجاء في بيان نادي الشباب عبر “تويتر”: “أصدر رئيس مجلس إدارة النادي أحمد العقيل، قرارًا بتشكيل فريق عمل برئاسة نائب رئيس مجلس الإدارة خالد الثنيان، خالد الزيد، فؤاد أنور، وتركي المعجل”.

وتابع بيان نادي الشباب: “سيقوم فريق العمل بإجراء دراسة شاملة لكافة فرق كرة القدم، ورصد احتياجاتها اللازمة الآنية وطويلة المدى، على أن تقدم الدراسة خلال أسبوعين من تاريخه”.

ويأمل مجلس إدارة نادي الشباب، برئاسة أحمد العقيل، في تحسين فرق كرة القدم والعمل على تلبية احتياجاتها على الفترة المقبلة، من أجل تحسين النتائج والاستعداد الجيد لمنافسات الموسم الرياضي الجديد.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 30 نقطة، ويتبقى له مباراتان في منافسات هذا الموسم.







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