الشلهوب يكشف هدف نادي الفيحاء وإمكانية رحيل فرنانديز

المواطن - مروة نبيل

كشف رئيس مجلس إدارة نادي الفيحاء سعود الشلهوب عن هدف الفريق البرتقالي في منافسات الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، موضحًا في الوقت ذاته موقفه من إمكانية بيع هداف المسابقة المحلية، التشيلي روني فرنانديز.

وقال سعود الشلهوب: “كان هدف نادي الفيحاء الأساسي لهذا الموسم ما بين المركزين السادس والسابع، وما تقدم عن ذلك فهو ارتفاع لسقف الطموح، تبقت لنا مباراتان، نطمح للفوز والتقدم أكثر وربما الحصول على مركز مؤهل للآسيوية”.

وتابع رئيس مجلس إدارة نادي الفيحاء خلال تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”: “وفقنا في فكر إداري وأعضاء شرف ودعم جماهيري .. منظومة كاملة جعلتنا نخلق هذا الفريق وننافس أندية كبيرة حتى على مستوى اللاعبين”.

وأضاف سعود الشلهوب تصريحاته قائلًا: “نافسنا بشكل جيد كأول سنة في الممتاز وأخرجَنا الأهلي من كأس الملك بصعوبة، إضافة إلى كسْبنا خبرات على مستوى البطولات والاستقرار الفني والإداري”.

وعن إمكانية رحيل اللاعبين، قال الشلهوب: “سياستنا في الفيحاء (ما نبي أحداً يبقى معنا إلا وهو مرتاح)، خرج حسن معاذ بنظام الإعارة ورغبته الشخصية بأن يبقى مع الفيحاء بعد انتهاء فترة إعارته مع الشباب”.

وواصل تصريحاته قائلًا: “اسبريا قبل انتهاء إعارته، تحدث لعضو مجلس الإدارة محمد الدهش، وطالب بأن يتم تمديد إعارته لسنة أخرى مع الفيحاء لرغبته وارتياحه في النادي، ولا صحة لما تم تداوله عن تقديم النصر والاتحاد عروضًا للاعب روني فرنانديز، لكن لو تم ذلك فلا نمانع (اللي جاب روني يجيب غيره)”.

وأردف قائلًا: “قرار زيادة اللاعبين الأجانب أرهقنا مالياً، لكنه قلص الفوارق بين الأندية، فحسب محترفيك سيكون وضعك في الدوري، كون أكثر من نصف التشكيلة أجانب، كان عدد الحكام المحليين القادرين على إدارة المباريات محدود، لذلك أنا مع وجود الحكام الأجانب”.

وتابع: “سمعنا كثيرًا من يقول (الفيحاء عنده مال ولا عنده فكر)، لكن بعد تحقيقنا للنتائج الإيجابية تنازل بعض الإعلاميين عن كلامهم، وصلت ميزانية الفيحاء هذا الموسم إلى 70 مليون ريال، 90% منها من أعضاء الشرف”.

وفي ختام تصريحاته، قال رئيس نادي الفيحاء: “لا نسمح للمدرب بأن يفرض علينا لاعباً معيناً، يقوم محمد الدهش بعرض أسماء على المدرب ثم يفاوِض من يقوم المدرب باختياره من هذه الأسماء المحددة”.







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