الشهرة على يوتيوب تدفع عشرينية لقتل زوجها بالرصاص!

المواطن- متابعة

حكم القضاء الأميركي على فتاة عشرينية بالسجن 6 أشهر إثر قتلها زوجها في يونيو الماضي خلال تصوير شريط كان الهدف منه تحقيق شهرة على “يوتيوب”.

وضم الزوج بيدرو لوبيز إلى صدره موسوعة علمية؛ ظنًّا منه أن الكتاب سيصد الرصاصات الصادرة من مسدس نصف أوتوماتيكي، إلا أن الشاب البالغ 22 عامًا لقي حتفه على الفور.

واعترفت موناليزا بيريز، بذنبها في ديسمبر وصدر الحكم في حقها الأربعاء في مينيسوتا وقضى بسجنها 6 أشهر مع مراقبة قضائية لمدة 10 سنوات.

وكتبت الشابة يوم الحادث على “تويتر”: “سأصور مع بيدرو أحد أخطر التسجيلات على الأرجح.. هذه فكرته وليست فكرتي”.

وكان الزوجان يطمحان إلى تحقيق الشهرة عبر قناتهما على “يوتيوب” بفضل هذا الشريط.







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