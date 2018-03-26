الشهري: الضغوط تطور المدرب.. وطالبت بالاحتراف منذ 1994

المواطن - مروة نبيل

أكد المدير الفني للمنتخب السعودي الأولمبي سعد الشهري أن الضغوط التي يتعرض لها المدرب هي التي تطوره وتصقل موهبته، كما كشف عن الحلم الذي يسعى لتحقيقه خلال الفترة المقبلة.

وقال سعد الشهري خلال تصريحاته لبرنامج “أكشن يا دوري”: “أنا مؤيد لفكرة احتراف اللاعبين السعوديين في إسبانيا لعدم وجود انضباطية لدينا في المجتمع.. الاحتراف أمر مهم لكن يجب أن نهتم بسن اللاعب”.

وتابع: “لم أدرب اللاعب عبدالله الحمدان لكنه يقدم مستويات مميزة .. ابتعاث اللاعب بسن صغيرة أمر مهم لنحصل على نتائج.. وإمكانيات اللاعب السعودي يستطيع أن يبرزها في أوروبا، لكن يجب أن نهتم بعمر اللاعب عند احترافه”.

وأضاف مدرب المنتخب السعودي الأولمبي قائلًا: “لا توجد فوارق كبيرة بين اللاعبين السعوديين والمنتخبات الكبرى بالفئات السنية.. يجب أن يحترف اللاعبون بفئة الشباب للدوريات الأوروبية”.

وواصل: “طالبت بالصرف على اللاعب السعودي وابتعاثه خارجيًا.. المنتخبات تتطور وتتغير.. لو عملنا بشكل صحيح منذ عام 1994 لكنا من كبار كرة القدم .. نظن أننا متطورون لكن المستوى ثابت، الأجواء ونوعية المنشآت تصعب علينا بقاء اللاعبين لساعات طويلة في الأندية .. الاحتراف مهم على المدى”.

وعن التدريب، قال سعد الشهري: “انتقالي من تدريب الاتفاق إلى المنتخب السعودي شيء طبيعي ويجب أن نلبي نداء الوطن، وحلمي أن أكون واحداً من أفضل 10 مدربين في العالم وذلك يحتاج لتعلم لغات وتجارب أكثر”.

وأردف خلال تصريحاته لبرنامج “أكشن يا دوري” قائلًا: “أتعب جدًا في اختيار الأجهزة الفنية التي أعمل معها لأن لعبة كرة القدم منظومة جماعية .. يجب أن يختار المدرب مساعديه لما يتوافق مع فلسفته”.

واستكمل تصريحاته قائلًا: “الضغوط هي التي تطور المدرب وتصقل موهبته وعلى المدرب أن يضع خططًا وأهدافًا لكل مرحلة ويقاتل لأجلها.. سامي جابر تعرَّض لضغوط أثرت على عمله وقد تكون مبادئه لم تتوافق مع نادي الشباب”.

وبشأن زيادة عدد المحترفين، قال الشهري: “رفع عدد المحترفين الأجانب في الدوري (قرص أذن) لللاعب السعودي، ولو كنت مدربًا لنادٍ فسأطلب من معالي رئيس هيئة الرياضة بزيادة عدد الأجانب ولو كنت في المنتخب فسأطلب العكس.. لدينا مشكلة تدخين في الكرة السعودية.. اللاعب السعودي ينام على عقده ويشهد مستواه انخفاضًا بعد ذلك”.

وتابع: “لم أسأل محمد الكويكبي عن بكائه بعد التغيير واتخذت قرار التغيير قبل تسجيله للهدف بمرمى الهلال كما أنني سعيد بقراري.. أنا أبتسم في الأوقات التي تستحق دون تصنع لأنني أميل للجدية بعملي .. ابتسامتي تكون في الوقت المناسب”.

وحول خطته المستقبلية، قال الشهري: “خطتي أن أكون مدرباً لأحد الأندية الكبيرة ما بعد 2020 .. أبعد ما سيصل له الاتفاق هذا الموسم هو مركز مؤهل لآسيا، خطتنا بالاتفاق كانت تعتمد على تحسين المركز وإذا استطعنا الوصول لمركز متقدم فذلك جيد.. بعدد من الاستقطابات الجيدة سيتمكن الاتفاق من المنافسة على الدوري”.

وأضاف: “الهلال يعيش في انخفاض مستوى والأهلي ليس مستقرًا وأتوقع أن يكون الحسم في الجولة الأخيرة من الدوري السعودي، فيلانويفا يشعرك أنه لاعب محترف ويحقق إضافة للفريق واسبريلا في الفيحاء أيضا، صحيح أن أحمد الشيخ هداف للدوري المصري لكنه واحد من مجموعة محترفين في الاتفاق”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “البيئة والدورات التدريبية في أوروبا تعطيك معايشات مهمة ومفيدة .. توجهي أن أحظى بمعايشات مهمة مع أصحاب الخبرات.. أتمنى أن أكون عند حسن ظن المسؤولين في المنتخب السعودي وسنكون معا لتحقيق شيء في أولمبياد طوكيو 2020”.







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