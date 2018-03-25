الصحة تدعو 56 متقدماً للوظائف الصحية لمطابقة بياناتهم النهائية

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الصحة أسماء 56 من المتقدمين والمتقدمات للوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية والمعلنة في 22 / 6 / 1439هـ، على البوابة الالكترونية للوزارة في حين طلبت الوزارة من المعلنة أسماؤهم مراجعة أي من فروع ومكاتب وزارة الخدمة المدنية، وذلك غدًا الاثنين الموافق 9 / 7 / 1439هـ ولمدة يوم واحد فقط، لاستكمال إجراءات المطابقة النهائية؛ بهدف مطابقة ما سجلوه على برنامج (جدارة) من بيانات مع ما لديهم من وثائق أصلية، والأسماء المعلنة هي لمن تمت (مفاضلتهم بناءً على عناصر المفاضلة وهي: (المعدل في المؤهل العلمي، أقدمية التخرج، ثم الرغبات المكانية)، ومَنْ لم يحضر لاستكمال المطابقة النهائية يُعد ذلك عدولاً منهم عن الرغبة في التوظيف.

وأشارت الوزارة إلى أن الدعوة للمطابقة لا تعني الترشح، وإنما للتأكد من سلامة البيانات، وطلبت الوزارة من المعلنة أسماؤهم اصطحاب الوثائق التالية للمطابقة:

الهوية الوطنية مع نسخة منها، وأصل وثيقة التخرج مع نسخة منها، موضح بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج، وللحاصلين على الدرجة الجامعية الخارجية (يتطلب إرفاق معادلة التعليم العالي)، وشهادة الامتياز والتصنيف المهني للوظائف الصحية، وبطاقة التسجيل المهني سارية المفعول.

وأوضحت وزارة الخدمة المدنية أن مَنْ لم يحضر أصول الوثائق مستوفية جميع مكوناتها النظامية خلال فترة المطابقة لن يتم النظر في المستندات التي تتوفر بعد نهاية الفترة المحددة للمطابقة. ومن لم يراجع خلال فترة المطابقة سيعد ذلك عدولاً منه عن رغبته في التوظيف.







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