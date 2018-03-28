الصحة تكشف حقيقة تحذيرها من حمى الخرمة.. مرض جديد قاتل!

المواطن - الرياض

أكدت وزارة الصحة أنها لم تعمم أي تحذير حول حمى الخرمة، وليس هناك انتشار له ولم يتم تسجيل أي حالات مؤكدة هذا العام في أي منطقة من مناطق المملكة.

وردت الصحة على شائعة تزعم وصول تعميم من إدارة التوعية الصحية بخصوص انتشار حمى الخرمة، وهو مرض جديد لم يتم التعامل معه، وأعراضه حمى ونزيف ووفاة، بحسب التحذير المزعوم.

وأوضحت الصحة أن هذا المرض معروف منذ عام 1995، وليس مرضًا جديدًا، وتم التعامل مع عدد من الحالات في السنوات الماضي، ولم تُسجل أي حالات انتقال للعدوى من الإنسان إلى آخر ولا من خلال تناول لحوم الماشية أو حليبها.

ولفتت الصحة إلى أن المرض ينتقل غالبًا عن طريق المخالطة المباشرة للحيوانات المصابة، أما أعراض الإصابة فهي في أكثر الحالات غير نزفية والوفيات نادرة.







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