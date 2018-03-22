الصحة تُدرج 22 مختبراً ضمن برنامج الاعتماد من سباهي

المواطن - واس

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، إدراج 22 مختبراً إقليمياً ومرجعياً على مستوى المناطق الصحية, ضمن برنامج الاعتماد من قبل المجلس المركزي للاعتماد “سباهي” للعام 2017م .

وبينت الصحة أن هناك 6 مختبرات حصلت على الاعتماد حتى الآن، وهي المختبر الإقليمي في المنطقة الشرقية، المختبر الإقليمي في الباحة، المختبر الإقليمي في الطائف، مختبر مستشفى الملك فهد في جدة، مختبر مستشفى الملك فهد في جازان، مختبر مستشفى عرعر المركزي، وجار العمل على استكمال بقية المختبرات الأخرى.

وأشارت إلى أنه تم إطلاق برنامج دعم الاعتماد الخاص بالمختبرات وبنوك الدم، الذي سيُسهل على المختبرات الإقليمية والمرجعية وبنوك الدم المركزية المدرجة في برامج الاعتماد الحصول على كل المتطلبات الخاصة بمعايير المختبرات الإقليمية CLBB من خلال توفير عدة خطوات للبرنامج منها طلب زيارات استشارية وطلب الحصول على بعض المعلومات عن المعايير وطلب زيارات لمواقع أخرى سبق وأن حصلت على الاعتماد للاستفادة منها وتبادل الخبرات.

جاء ذلك خلال ملتقى وورشة عمل نظمتها وزارة الصحة في الرياض اليوم لبرنامج دعم الاعتماد للمختبرات وبنوك الدم، وذلك بحضور مديري إدارات المختبرات وبنوك الدم، والجودة وسلامة المرضى، ومشرفي الاعتماد بالمختبرات وبنوك الدم بالمناطق والمحافظات الصحية، حيث تم في الملتقى تكريم المختبرات التي حصلت على الاعتماد.







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