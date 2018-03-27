الصحة: مركز 937 تلقى 47 ألف اتصال خلال أسبوع

المواطن - الرياض

تلقى مركز 937، خلال الأسبوع الماضي، 4753 بلاغاً؛ فيما تعامل مع 66 طلباً للنقل من مستشفى إلى آخر، كما قدّم المركز 24073 استشارة طبية خلال نفس الفترة؛ فيما بلغ مجموع المكالمات الواردة للمركز 47683 مكالمة، وبلغ عدد الاستفسارات 15857، وكان عدد طلبات الإقلاع عن التدخين 917 طلباً.

وأوضحت الصحة، في بيان لها، أن مركز 937 يقدم مجموعة من الخدمات المميزة، تشمل خدمة الاستفسارات عن الخدمات المقدمة من الوزارة، والاستفسار عن المعاملات الصادر والواردة للوزارة، وكذلك الخدمات الصحية، والاستشارات الطبية، وطلبات النقل بين المستشفيات حسب الحاجة الطبية، والبلاغات والشكاوى على جميع المنشآت الصحية الحكومية والخاصة؛ إذ يتلقى المركز جميع الاتصالات من المرضى في ما يخص الجانب الصحي الذي تُعنى به “الصحة”، إضافة إلى جميع الشكاوى والملاحظات على مدار الساعة، وتمريرها للإدارات المعنية المختصة بالوزارة وفروعها، إلى جانب تلقي جميع الاتصالات الطارئة والعاجلة ليكون بمثابة أذن صاغية للمرضى؛ لمعرفة حاجاتهم ومتطلباتهم والعمل على تنفيذها.

ويُعد مركز خدمة 937 أحدَ أهم المبادرات في “الصحة”، ويهدف لتقديم الخدمات الطبية عبر الاتصال الهاتفي على المركز، ويمكن التواصل من خلال هذا الرقم من جميع أنحاء المملكة؛ إذ يقوم المركز على مبدأ الاستماع والاستجابة والتنفيذ والتحليل، كما يتم تقييم أداء المناطق في إغلاق البلاغات المقدمة من المواطنين ومدى رضاهم عن الخدمات المقدمة؛ إذ يُنشر هذا التقييم بشكل أسبوعي.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :