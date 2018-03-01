الصندوق السعودي للتنمية يوقع اتفاقيات بحوالي 20 مليون دولار في مالي

المواطن- واس

وقع الصندوق السعودي للتنمية، يمثله مدير إدارة العمليات فوزي عليان السعود، ومن الجانب المالي وزير الاقتصاد والمالية بجمهورية مالي الدكتور بوبو سيّسي، وبحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مالي مسعود بن علي العرابي الحارثي، في باماكو اليوم، اتفاقية القرض الخاص بمشروع طريق (ديدييني ” كوالا” مورديا – غومبو – نارا – حدود جمهورية موريتانيا الإسلامية).

وتبلغ قيمة “الجزء الأول” حوالي 13 مليون دولار أميركي، ومذكرة التفاهم الخاصة بمشروع حفر وتجهيز آبار للمياه في إطار المرحلة الخامسة من البرنامج السعودي لحفر الآبار والتنمية الإفريقية، بمبلغ 7 ملايين دولار أميركي.

وقال مدير إدارة العمليات في الصندوق السعودي للتنمية إن توقيع الاتفاقيات يأتي في إطار الجهود المستمرة التي يبذلها الصندوق للمساهمة في دعم التنمية والمشروعات الحيوية العديدة التي تقدمها المملكة لجمهورية مالي منذ استقلالها، مبينًا لوسائل الإعلام العديد من المشروعات التي قدمها الصندوق لجمهورية مالي.

وثمّن وزير الاقتصاد والمالية بجمهورية مالي، من جانبه هذا الدعم لتنفيذ هذه المشروعات والاستراتيجيات التنموية لحكومة جمهورية المالي.

وأكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مالي أن هذه الاتفاقيات ستساهم في تحقيق المزيد من التنمية الاقتصادية والاجتماعية واستمراراً لما تقدمه المملكة لجمهورية مالي من الدعم المستمر في العديد من المجالات، وأيضًا يدخل في صميم عمق العلاقات المميزة التي تربط بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مالي بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والتأكيد والحرص على تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة، وحرص فخامة الرئيس المالي الحاج إبراهيم بوبكر كيتا، على أهمية هذا التعاون في ظل علاقات تاريخية وأخوية بين الشعبين الشقيقين.

حضر حفل التوقيع وفد من الصندوق السعودية للتنمية يضم كلاً من إبراهيم الصقير، وخالد الزهراني، وعبدالعزيز السيف.

كما حضره من الجانب المالي وزيرة البنية التحية والتجهيز زينب جوب، ووزير الطاقة والمياه مالك الحسين، وعدد من المسؤولين والإعلاميين.







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