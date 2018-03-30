الصندوق العقاري : آلية تخص الأيتام القصّر قريبًا

المواطن - عبدالرحمن دياب

رد الصندوق العقاري على تساؤل مواطنة حول إمكانية التنازل عن القرض بالنسبة للأرملة لو كان لديها أولاد قُصّر.

وسألت مواطنة الحساب الرسمي للصندوق العقاري على “تويتر”: راجعت الصندوق فرع مكة يوم الأربعاء، وردوا أنه لا يوجد تنازل للقرض للأرملة لو كان لديها أولاد قصر حتى يبلغوا ويتنازلوا.. هل هذا صحيح؟

وأجاب الصندوق العقاري: “في حال كان الأيتام قصّر فسيتم الإعلان قريبًا عن آلية تخصهم”.

وفي وقت سابق، أكد الصندوق العقاري أن هناك حالتين فقط للإعفاء من القرض.

وأوضح الصندوق العقاري أن الإعفاء يكون في حالتين: الوفاة، أو العجز الكلّي.

وفي سياق متصل، شدد الصندوق العقاري على أن هدفه الأول خدمة المواطن وتلبية جميع احتياجاته وبما يناسب حالته.

وأعاد الصندوق العقاري في هذا السياق التأكيد أنه يعمل الآن على تصميم برنامج يناسب شريحة المتسببين ومحدودي الدخل ومعدومي الدخل، وسوف يتم الإعلان عنه في الفترة المقبلة.







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