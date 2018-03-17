الصندوق العقاري يرد على تساؤلات جديدة بشأن البناء الذاتي

المواطن- عبدالرحمن دياب

أكد الصندوق العقاري أنه يسعى لتطبيق خيار تمويل البناء الذاتي في جميع الجهات التمويلية المشاركة، خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الصندوق العقاري على “تويتر” ردًّا على استفسارات بعض المواطنين، أن خيار تمويل البناء الذاتي هو ضمن خيارات القرض العقاري “التمويل المدعوم”.

وتابع الصندوق العقاري: “يمكن التوجه مباشرة إلى إحدى الجهات التالية التي تقدم خيار (تمويل البناء الذاتي) لاستكمال إجراءاتك: مصرف الرياض- مصرف البلاد- مصرف الراجحي- المصرف الأهلي”.

والبناء الذاتي يعني أن يبني المستفيد منزلًا على قطعة أرض، أو بناء دور إضافي، أو إكمال بناء قيد الإنشاء بنظام الدفعات.







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