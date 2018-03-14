الصيف 5 أشهر والربيع شهران في تقويم المسند المقترح

المواطن - سعد البحيري

أعاد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، والمشرف على جوال كون المتخصص بالطقس والفلك الدكتور عبدالله المسند اقتراح توزيع فصول السنة على الشهور وفقًا للأحوال الجوية في المملكة بما يخالف التقويم العالمي.

وتضمن اقتراح المسند أن يبدأ فصل الشتاء في 1 ديسمبر بدلا من 21 ديسمبر كما يقترح أن يبدأ فصل الربيع يوم 1 مارس وليس 21 مارس.

وتضمن اقتراح المسند أن يكون فصل الربيع شهرين فقط والصيف 5 أشهر تبدأ من مايو وليس من يونيو على أن يكون الخريف شهرين فقط منذ بداية أكتوبر.

إلى ذلك توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بمركز جدة الإقليمي للمناخ – بمشيئة الله تعالى – أن يشهد فصل ربيع 2018 ارتفاعًا تدريجيًا للحرارة مع احتمال هطول الأمطار على معظم مناطق المملكة.

وأشارت توقعات المركز, إلى أن فصل الربيع الذي بدأ أرصاديًا في الأول من مارس الحالي وينتهي في 31 مايو 2018م , يتسم بعدم استقرار الطقس بشكل عام, كارتفاع عدد حالات العواصف الرعدية الممطرة والعواصف الرملية يرافقها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مستوى الرؤية الأفقية، كما يتوقع هطول أمطار غزيرة مع إمكانية التنبؤ بهذه الحالات من خلال التوقعات قصيرة المدى, والتي تبث في الموقع الإلكتروني للهيئة.

وأورد المركز في توقعاته أن تكون احتمالية معدلات درجات الحرارة المتوقعة أعلى من معدلها الفصلي على معظم مناطق المملكة, حيث تزداد تلك الاحتمالية على شمال شرق المملكة.







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