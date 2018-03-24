الصين تحاول الحد من سيطرة الدولار الأميركي بإطلاق بورصة للنفط

المواطن- متابعة

تستعد الصين لإطلاق بورصة لعقود النفط الآجلة المقومة بعملتها المحلية “اليوان”، في محاولة منها للحد من سيطرة الدولار الأميركي على تسعير النفط الخام.

وتعد الصين أكبر مستورد للنفط في العالم؛ حيث يبلغ متوسط استيرادها نحو 8.8 مليون برميل يوميًّا.

وتحاول بكين جعل اليوان عملة دولية لإجراء التبادلات التجارية وتسهيل التجارة البينية مع دول العالم.

ومع بدء تفعيل هذه البورصة الجديدة فإنه من المتوقع أن يظهر “البترويوان”-البترول الخام والنفط المباع بالعملة الصينية- كمنافسٍ للبترودولار- البترول المباع بالدولار- وذلك في محاولة صينية لتقليل حدة الهيمنة الأميركية والدولارية على التعاملات التجارية النفطية.

وبعد الدولار العملة الوحيدة التي يتم بها تسعير البترول في البورصات، وأسواق البترول الآجلة والفورية.







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