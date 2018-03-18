الطائر الأزرق يرعب حكام قطر.. وQatar Exposed الدليل

المواطن- الرياض

طائر أزرق أرعب حكام قطر، ولكنه ليس طائر مادي بل رمزًا لموقع التغريدات القصيرة “تويتر” الذي يلجأ إليه أحرار الرأي للتعبير عن ما بداخلهم ولكن يبدو أن ضعف حكام قطر جعلهم لا يحتملوا النقد.

وقرر حكام قطر ملاحقة حساب Qatar Exposed كما كلفوا وزارة اتصالاتهم برفع دعوى ضده أمام محكمة مانهاتن.

وكانت حجة نظام تميم بن حمد هي نشر الحساب معلومات سلبية عن النظام الذي يدعم الإرهاب والتطرف ليل نهار.

وقبل أيام، أكد الشيخ سلطان بن سحيم، أنه ماضٍ في إعادة قطر إلى حضنها الطبيعي وتخليصها من شذوذ نظامها.

وكتب سلطان بن سحيم، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “أؤكد لجميع الإخوة والأخوات وأهل قطر الأوفياء، أننا ماضون في إعادة قطر إلى حضنها الطبيعي وتخليصها من شذوذ نظامها الذي جلب لنا ولجيراننا المآسي وهدد أمننا واستقرارنا”.

وتابع الشيخ سلطان بن سحيم: “نحن جميعًا صف واحد في مواجهة كل هذه الجرائم ولأجل إنهائها”.







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