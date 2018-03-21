الطب النووي خدمة جديدة في مستشفى الملك فهد بجدة

المواطن ـ فيصل الزيادي ـ جدة

أوضحت صحة جدة أنه تم الانتهاء من توسعة وتحديث أجهزة وحدة الطب النووي بمستشفى الملك فهد بجدة ، حيث يعد ذلك إضافة لقائمة التخصصات العامة والدقيقة التي تخدم المرضى المراجعين من داخل وخارج المستشفى .

وأبانت أن وجود تخصص الطب النووي بالمستشفى سيسهم في تطوير الرعاية الصحية والانتقال بها إلى خدمات المراكز العلاجية المتخصصة ، حيث تتميز هذه التقنية الحديثة نسبياً بدقة عالية في تشخيص العديد من أمراض الأورام وغير الأورام ، مما يوفر الوقت والمجهود لتحديد العلاج المناسب ، كما أنها تؤدي أيضاً دوراً مهماً في متابعة العلاج والتأكد من الاستجابة للعلاج والقضاء على المرض بإذن الله تعالى ، إلى جانب إمكانية علاج بعض الأمراض عن طريق النظائر المشعة مثل علاج النشاط المفرط غير السرطاني للغدة الدرقية باستخدام كبسولات اليود المشع دون الحاجة إلى تدخل جراحي في العديد من الحالات .

الجدير بالذكر أن الوحدة متوفر فيها العديد من الفحوصات التي تشمل فحص وظائف الكلى وزراعتها للمتبرع والمستقبل ، وفحص أمراض القلب كفحص وظائف القلب ما بعد المجهود لتشخيص مضاعفات أمراض الشرايين التاجية، ومشاكل العظام الحميدة والسرطانية، بالإضافة إلى فحص الغدة الدرقية وتشمل تشخيص وعلاج أمراض الغدة الحميد منها والسرطاني، والغدة الجار درقية ، والجهاز الهضمي وتشمل مشاكل الارتجاع ومشاكل تأخر الهضم، وأمراض الرئة وتشخيص جلطات الرئة، وتشخيص التهابات المرارة ، إلى جانب تشخيص النزيف الداخلي وخاصة للجهاز الهضمي ، فحص العقد اللمفاوية ، وكذلك تشخيص انسداد الأوعية اللمفاوية للأطراف السفلية أو العلوية.







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