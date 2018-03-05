الطخيم يرعى سباق الجري الـ10 بالقسم الابتدائي في معهد العاصمة النموذجي

المواطن- الرياض

رعى مدير عام معهد العاصمة النموذجي، عادل الطخيم، “السباق السنوي العاشر للجري” لطلاب المرحلة الابتدائية، والذي نظمه معلمو التربية البدنية بالقسم بالتعاون مع النشاط الطلابي، وذلك بحضور مساعديه وأعضاء الهيئة الإدارية، حيث كان في استقبالهم قائد القسم الابتدائي خالد اليحيى.

وشارك في السباق بحسب مشرف الإعلام التربوي بالمعهد، محمد الشهري، العديد من المدارس، وقد وُزعت الأرقام على المتسابقين، وكانت مسافة السباق حوالي 4 كم دورة واحدة تبدأ من القسم الابتدائي ثم مضمار الإستاد الرياضي ثم العودة لمكان الانطلاق، حيث اتسم السباق بالروح الرياضية العالية والتنافس بين المشاركين، حيث يهدف السباق إلى غرس الثقة بالنفس وزرع روح المنافسة بأخلاقها الرياضية.

وفي نهاية السباق، سلم مدير عام المعهد الكأس والميداليات على الفائزين. حيث حقق المركز الأول الطالب: سعد خالد من مدرسة الأقصى والمركز الثاني الطالب هيف العتيبي من معهد العاصمة والمركز الثالث: الطيب سيف الدين من مدرسة الأقصى.

وكان الطخيم قد افتتح قبل السباق برنامج التاجر المبدع الذي يهدف إلى تعريف الطلاب ببعض المهارات الحياتية وخاصة في البيع والشراء ويهدف إلى تعليمهم أهمية الادخار والتخطيط ووضع الميزانيات، وقد قام النشاط الطلابي بالقسم بتجهيز طاولات للبيع مع الاهتمام بالمظهر الصحي للطلاب، حيث قدم الطلاب العديد من المعروضات والمبيعات المختلفة، وقد لاقى البرنامج إقبالًا منقطع النظير من الطلاب.

وأكد الطخيم على أهمية إقامة مثل هذه الأنشطة النوعية؛ لما لها من تأثير مباشر على شخصية الطالب، وكذلك إكسابه بعض المهارات وكيفية التعامل مع الآخرين.







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