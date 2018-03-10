الطقس اليوم.. بارد على 4 مناطق وغبار على 3 بينها الرياض

المواطن- الرياض

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن توقعاتها لحالة الطقس اليوم السبت.

وأوضحت الأرصاد أن انخفاضاً في درجات الحرارة يطرأ على مناطق تبوك، والجوف، والحدود الشمالية وحائل.

كما تكون السماء غائمة جزئيًّا على المناطق المذكورة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحُدّ من مدى الرؤية الأفقية على مناطق القصيم، والرياض والشرقية.

ويتوقع تكوُّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية لغرب المملكة، كذلك يتوقع تكوُّن السحب الرعدية خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات عسير والباحة.







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