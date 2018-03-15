العاصم: قوائم كتب معرض الرياض لا تعني بالضرورة وجودها لهذا السبب

المواطن - الرياض

صرّح المشرف على معرض الرياض الدولي للكتاب د.عبدالرحمن العاصم بأن قوائم الكتب في موقع معرض الرياض الدولي للكتاب ٢٠١٨ لا تعني بالضرورة وجودها على أرفف المعرض.

وأوضح أن أغلب تلك العناوين مدخلة من قِبل الدور والناشرين أثناء طلب المشاركة قبل فترة تصل إلى ستة أشهر من إقامة المعرض، وتمر بلجنة رقابة للاطلاع على محتواها ومن ثَمَّ فسحها.

وأفاد بأن هذه القوائم تمثل الكتب المقدمة وليست المعروضة، ويجري تحديث بيانات الموقع بما يتوافق مع الكتب المعروضة فعلياً التي يتم تحديثها بشكل يومي.

وطالب المشرف العام على المعرض جميع الزوار بالتواصل مع إدارة المعرض للإبلاغ عن أي مخالفة لدراستها والنظر فيها، موضحاً أن الكتب التي تثبت مخالفتها يتم استبعادها فوراً وتطبيق الأنظمة بحق دار النشر التي تعرضها.







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