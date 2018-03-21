العالمي يغازل مدرب نيس الفرنسي

المواطن- الرياض

كشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية عن مفاوضات من قبل نادي النصر مع السويسري لوسيان فافري المدير الفني لفريق نيس للتعاقد معه بداية من الموسم المقبل.

أكدت الصحيفة أن هناك مفاوضات مكثفة من قبل مسؤولي العالمي للتعاقد مع فافري بداية من الموسم المقبل، رغم ارتباطه بعقد مع نادي نيس ينتهي في يونيو عام 2019.

ويسعى مسؤولو النصر للحصول على موافقة مبدئية من قبل المدرب السويسري قبل اتخاذ كافة الطرق الشرعية في عملية التفاوض مع مسؤولي النادي، وإقناعهم بفسخهم للتعاقد معه تمهيدًا لتدريب العالمي.

ولم يحسم فافري موقفه النهائي بشأن الموافقة أو الاعتراض على العرض السعودي الذي تلقاه مؤخرًا.

وفي حالة فشل المفاوضات مع فافري سيكون التعاقد مع الأورجوياني دانيال كارينيو هو الحل البديل.

ويحتل نيس تحت قيادة فافري المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 42 نقطة، حيث يتصدر باريس سان جيرمان الترتيب برصيد 83 نقطة.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :