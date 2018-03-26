العالم ينتفض في وجه عدوان الحوثي على السعودية بالصواريخ السبعة

المواطن - الرياض

انتفضت دول العالم ضد العدوان الحوثي على الرياض، بعد توجيه ميليشيا الحوثي الانقلابية صواريخها الإيرانية على المملكة، وكان التحالف العربي قد أعلن أمس أن قوات الدفاع الجوي رصدت عملية إطلاق 7 صواريخ باليستية من داخل الأراضي اليمنية باتجاه المملكة، ونجحت في اعتراضها.

ألمانيا

أدانت وزارة الخارجية الألمانية استهداف العاصمة الرياض ومدن أخرى في جنوب المملكة بصواريخ باليستية من قبل المليشيا الحوثية.

وقالت الخارجية الألمانية في بيان اليوم، إنه لا يمكن تبرير استهداف المملكة بالصواريخ، مع العلم أنها أدت إلى مقتل شخص وإصابة آخرين بجراح.

وطالبت برلين بوقف استهداف المملكة بالصواريخ، التي تعمل على تصعيد الصراع في المنطقة، وتعيق مساعي مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن.

أميركا

وفي الوقت ذاته، أعربت واشنطن عن إدانتها الكاملة للهجمات الصاروخية التي أطلقتها ميليشيات الحوثي واستهدفت مدنيين في عدد من مدن المملكة.

وقالت وزارة الخارحية الأميركية إن الولايات المتحدة تدعم المملكة في الدفاع عن حدودها ضد تهديدات الحوثي المتكررة.

وتشير كافة الأدلة إلى تورط إيران في دعم الميليشيا الانقلابية لتهديد حدود المملكة من خلال تهريب الأسلحة إليها وتحدي القوانين الدولية.

بريطانيا

وأكدت بريطانيا على حق المملكة العربية السعودية في الدفاع عن نفسها ضد التهديدات الأمنية، بما فيها الصواريخ التي تطلق عليها من اليمن.

وأعلنت عن دعمها لجهود التحالف الذي تقوده السعودية لاستعادة الشرعية في اليمن، كما أقرها مجلس الأمن الدولي.

مصر

وقد أدانت جمهورية مصر العربية، بأشد العبارات إطلاق ميليشيا الحوثي الانقلابية صواريخ باليستية، استهدفت عدة مدن بالمملكة، مؤكدة دعمها لأية إجراءات تتخذها المملكة للحفاظ على أمنها.

وأكد بيان لوزارة الخارجية المصرية، صدر اليوم، وقوف مصر حكومةً وشعبًا مع حكومة وشعب المملكة في مواجهة مثل تلك الاعتداءات الغاشمة التي تستهدف أمن واستقرار المملكة، وتأييدها لكل ما تتخذه المملكة من إجراءات للحفاظ على أمنها وسلامة شعبها.

وأعربت الخارجية، في بيانها عن خالص التعازي لأسرة المواطن المصري عبد المطلب أحمد حسين، الذي استشهد نتيجة تناثر شظايا الصواريخ التي تم اعتراضها على الحي السكني الذي يتواجد فيه، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين المصريين اللذين أصيبا بالحادث.

وشدد البيان على موقف مصر الثابت الداعم لاستقرار وسيادة الدول العربية في مواجهة أية محاولات تخريبية أو إرهابية، مشيرًا إلى أن مثل تلك الأعمال التي تستهدف أمن واستقرار المملكة والمنطقة ستزيد من عزم دول التحالف العربي على استعادة الشرعية باليمن، وتكثيف جهود مكافحة الإرهاب بالمنطقة.

روسيا

وفي سياق متصل، عبرت وزارة الخارجية الروسية عن إدانتها للقصف الصاروخي العشوائي الذي انطلق من أراض يمنية تسيطر عليها ميليشيات الحوثي الانقلابية باتجاه العاصمة السعودية الرياض وعدد من المدن الأخرى، وطال مناطق وسكانًا مدنيين.

الإمارات

وأعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات الصاروخية الإيرانية الصنع التي نفذتها الميليشيات الحوثية الانقلابية، مؤكدة وقوفها الكامل إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة في وجه هذا التصعيد الذي استهدف ترويع المدنيين والإضرار بالبنية التحتية في المملكة عبر هجمات عشوائية تنم عن مدى التعنت الحوثي الإيراني وإصرارها على زعزعة أمن المنطقة واستقرارها.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، في بيان لها اليوم، أن هذه الاستهدافات المتكررة للمملكة من قبل الميليشيات الحوثية الإيرانية يؤكد ضرورة الوقوف الحازم ضد هذه الأعمال العدائية، داعية المجتمع الدولي للقيام بواجبه لوقف ومنع هذه الأعمال؛ ضماناً لاستقرار المنطقة.

وجدد البيان موقف الإمارات الثابت إلى جانب الأشقاء في المملكة، مؤكداً أن أمن السعودية جزء لا يتجزأ من الأمن الوطني وأمن المنطقة.

رابطة العالم الإسلامي

وأعلنت رابطة العالم الإسلامي إدانتها قيام ميليشيات الحوثي في اليمن المدعوة من إيران بإطلاق بعض الصواريخ العشوائية باتجاه الأماكن السكنية في بعض مدن المملكة العربية السعودية ليل أمس الأحد.

ووصفت الرابطة في بيان لها هذه العملية الإجرامية بأنها تأتي في سياق محاولاتها اليائسة المدعومةِ من النظام الطائفي الإيراني بما يُمَثله من محور الشر في المنطقة والعالم بأسره، يحمل برهانات أوهامه في عصر تجاوز بوعيه كافة مفاهيم الدجل والخرافة، وسذاجةِ المطامع، وفرضِ الأيديولوجيات الحاقدة والكارهة.

وأوضحت أن هذا العمل العبثي ليس أكثرَ من ظاهرة صوتية بائسة يمارسها الانهزام في مُعْتَادٍ ساذجٍ لا وزنَ له، وقد ذاق وَبَالَ أمرِهِ على جرائمه البشعة بعدما انقلب على شرعية وطنه مدفوعاً بنَفَسٍ طائفي بغيض أحال يَمَنَهُ السعيد لوضع مؤسف، على امتداد مؤلم لعظة التاريخ في كل مختطَفٍ في فكرهِ مغلوبٍ على رشده، وقد بات ضحيةً الضلال والاستدراج.

وأكدت أن هذه الممارسات العبثية تزيد في عزيمة التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لمواجهة هذا المد الإجرامي الذي جعل من اليمن العزيز ملهاةً تلاعَبَ بها التدبيرُ الماكرُ على تاريخه وهويته وأمنه ومستقبله، حتى قيد اللهُ له أشقاءً أبلوا بأخوة الجوار والعروبة وبوشائج الدين والقربى بلاء حسناً لإنقاذ اليمن وإعادة أمله، فضلاً عن تدابير الحماية الوقائية للمنطقة من مخطط التعبئة الطائفية المكشوف، بعدما بلغ بهَوَسِهِ الإجرامي التضحيةَ بأرواح الأطفال والنساء والشيوخ ليمنع عنهم قوافل المساعدات الإنسانية لحسابات ورهانات باتت واضحة للجميع، حتى بلغت به الوضيعة في الإجرام أن جعل من أطفال اليمن وبالشاهد الحي حملة للسلاح في مشهد مفزع ومؤلم للعالم بأسره.







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