العثور على جثة طفلة غرقت في أمطار الرياض

المواطن - الرياض

عثرت فرق الدفاع المدني في محافظة رماح بمنطقة الرياض على جثة طفلة غرقت بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة مساء أمس.

وصرَّح المتحدث الرسمي للدفاع المدني في الرياض، محمد الحمادي، بأنه ورد إلى غرفة التحكم والتوجيه في إدارة الدفاع المدني بمحافظة رماح بلاغ الساعة 6:10 م اليوم الجمعة الموافق 14 / 6 عن فقدان طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، وتم انتشال جثة الطفلة بعد أعمال بحث من قِبل فرق وغواصي الدفاع المدني في مياه راكدة في وادي الثمامة (الغيلانة) الذي يَصب في روضة خريم.

وقال: إن الدفاع المدني يحزن لمثل هذه الحوادث التي يذهب ضحيتها أطفال، سائلاً المولى أن يلهم ذويها الصبر والسلوان، داعياً الجميع لاتباع الإرشادات الوقائية بعدم الاقتراب من بُطُون الأودية والتجمعات المياه خاصة مع وجود أطفال مرافقين معهم وذلك لسلامتهم.







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