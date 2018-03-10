المواطن - فلوريدا

كشفت وسائل إعلام أميركية عن العثور على جثث 3 رهائن في مأوى للمحاربين القدامى بفلوريدا.

وأعلن المتحدث باسم الشرطة أنه تم العثور على المشتبه به و3 نساء قتلى بدار المحاربين القدامى في كاليفورنيا.

وأوضحت الشرطة أن مسلحاً احتجز ثلاث نساء في دار للمحاربين القدامى في ولاية كاليفورنيا الأميركية، وعثر عليهم قتلى يوم الجمعة في نهاية مأساوية لحصار الدار مترامية الأطراف.

ويعيش في الدار أعضاء سابقون في الجيش الأميركي من المعاقين وكبار السن.

وفي وقت سابق قال سناتور بالولاية للصحفيين: إن المسلح كان عضواً في باثواي هوم، وهو برنامج للمحاربين القدامى الذين يعانون من إجهاد ما بعد الصدمة، وإن الضحايا يعتقد أنهن من العاملات في الدار.







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