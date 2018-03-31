العدل تُبسط الأنظمة والإجراءات القضائية على المستفيدين عبر برنامج تعريف

المواطن - الرياض

أتمت وزارة العدل إطلاق برنامج “تعريف”، الذي يستهدف نشر الثقافة العدلية بين أفراد المجتمع وتعريفهم بحقوقهم الشرعية وواجباتهم، ضمن مبادرة “إبراز مميزات القضاء ونشر الثقافة العدلية” التي اعتمدت ضمن مبادرات وزارة العدل في برنامج التحول الوطني 2020.

ويعمل برنامج “تعريف” على إيجاد خط تواصل فعّال مع أفراد المجتمع لبناء وإرساء الوعي العدلي وتسليط الضوء على آليات تطبيق العدالة في المملكة ومجراها، والتعريف بالأحكام الشرعية، وذلك عبر وسائل عدة تأتي على رأسها وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، ومنصات التواصل الاجتماعي، والتطبيقات الإلكترونية، والمعارض التثقيفية.

وقال المشرف العام على الإعلام والاتصال المؤسسي بوزارة العدل ماجد بن محمد الخميس: إن برنامج “تعريف” يهدف إلى نشر الثقافة العدلية؛ لتمكين المجتمع عموماً من معرفة حقوقهم وواجباتهم في المرافق العدلية، إضافة إلى تبسيط شرح الخدمات العدلية والقضائية.

وأشار الخميس إلى أن وزارة العدل أدرجت ضمن حسابها الرسمي في “تويتر” حزمة من التغريدات التعريفية بمواد الأنظمة العدلية، حيث شكّلت التغريدة الواحدة مادة قانونية وإعلامية مهمة، ومبسطة، لما تحمله بين طياتها من مضامين حقوقية وقانونية مستقاة من الأنظمة واللوائح التنفيذية ومبادئ الأحكام القضائية والبحوث العدلية والقضائية.

وأضاف: ” كما أعد البرنامج عدداً من الرسائل التوعوية القصيرة والمختصرة باستخدام أساليب إعلامية حديثة ومبسطة ليسهل على المتابع فهمها”، مشيراً إلى أنه تم تسليط الضوء على توعية المرأة والطفل بحقوقهم الشرعية والقانونية.

وبين الخميس أن برنامج “تعريف” تضمن إطلاق معرض نشر الثقافة العدلية في الرياض مؤخراً، تحت شعار “معرفة وإثراء”، واعتمد على شرح وتبسيط الأنظمة للمستفيدين على نطاق واسع، والتعريف بالخدمات والإجراءات العدلية.

وكشف الخميس أن معرض نشر الثقافة العدلية سيقام عدة مرات في مناطق متفرقة من المملكة، لافتاً النظر إلى أن المعرض يتكون من منصات معرفية وتفاعلية تراعي الجوانب التوعوية التي تكثر حاجة المجتمع إليها، في حين شهد برنامج “تعريف” إصدار عدد من المطبوعات والمنشورات التعريفية والتثقيفية لمواضيع مهمة في حياة أفراد المجتمع.







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