العرب رئيسًا لمنظمة سلام بلا حدود في باريس

المواطن - حسن عسيري - الرياض

أطلق مجموعة من النشطاء حول العالم منظمة سلام بلا حدود في العاصمة الفرنسية باريس لترسيخ السلام العالمي والتحذير من تفاقم ظاهرة الإرهاب والعنف والاتجار بالبشر واحتمالية نشوب حروب جديدة نتيجة الصراعات الدينية والعرقية والسياسية.

المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها، تضم أعضاء من كل الأديان تجمعهم فكرة السلام ومناهضة الحروب والإرهاب ، المنظمة غير الربحية تعتمد في نشاطاتها على التواصل مع الأطراف المتناحرة في جهات العالم الأربع لإيجاد أرضية للسلام والحوار والتعايش ، المنظمة ترفع شعار أن السلام والتعايش ضرورة لا بد منها وتعهد أعضاؤها بمواصلة نضالهم من أجل عالم بلا حروب أو إرهاب .

وأسفر الاجتماع التأسيسي عن اختيار المفكر العربي محمد العرب رئيسا للمنظمة، والإعلامية الفرنسية ميرنا الجمال نائبة للرئيس والأكاديمية الفرنسية ليز دو بوا أمينا عاما للمنظمة والأكاديمي البريطاني مود الدفري المسؤول الإداري والمالي.