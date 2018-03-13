العقاري يستعرض تجربة التحول من جهة مانحة إلى مؤسسة تمويلية

المواطن - واس

تنطلق، غداً، أعمال مؤتمر صندوق التنمية العقارية تحت عنوان “تمويل الإسكان في السعودية”، الذي يستمر ليوم واحد، بالتعاون مع “يوروموني للمؤتمرات”، بفندق فورسيزون في الرياض.

ويهدف الصندوق، من خلال المؤتمر، إلى استعراض تجربة التحول من جهة مانحة إلى مؤسسة تمويلية تبتكر حلولاً لسوق التمويل العقاري، وإبراز دوره كصانع سوق للتمويل العقاري، أكثر من كونه جهة ممولة للمستفيدين، والالتقاء بمجتمع الأعمال B2B والمشاركين في صناعة هذا السوق على الصعيدين المحلي والدولي.

ومن المقرر أن يشارك في مؤتمر “تمويل الإسكان في السعودية”، عدد من الجهات حكومية، كوزارتي الإسكان، والتجارة والاستثمار، ومؤسسة النقد العربي السعودي، والهيئة العامة للعقار، ومتحدثين إقليميين ودوليين، من بينهم نائب رئيس مجلس إدارة أسواق رأس المال في تركيا طلعت أولوسيفر.

وستستعرض كل من “جمهورية مصر العربية، وجمهورية المكسيك، ودولة ماليزيا”، تجاربها التنموية، ويسلط المؤتمر الضوء على دور صندوق التنمية العقارية في مواكبة أبرز تطورات صناعة التمويل العقاري عالمياً، كما سيعقد على هامشه معرض مصاحب للرعاة يمثل الجهات التمويلية والحكومية المشاركة فيه.

وسيفتتح وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل العرض الرئيسي للمؤتمر بحوار سيجريه معه ريتشارد بانكس، مستشار التحرير، يوروموني كونفرنسز حول “التحديات التي تواجه قطاع الإسكان في المملكة”.

ويلي ذلك مقابلة رئيسة بعنوان “تحول صندوق التنمية العقارية إلى مؤسسة مالية”، مع المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد بن محمد العمودي، إضافة إلى سلسلة مقابلات رئيسة أخرى مع مدير عام مراقبة الشركات المالية بمؤسسة النقد العربي السعودي بدر العتيبي، ومدير إدارة إصدار المنتجات الاستثمارية بهيئة السوق المالية حسان عبدالله الشعيبي.

وسيشارك في جلسة النقاش الأولى “زيادة فرص الحصول على التمويل السكني العقاري” خمسة متحدثين، وهم الرئيس التنفيذي لشركة دار التمليك مدير برنامج مساكن ياسر أبوعتيق، والرئيس التنفيذي لشركة بداية للتمويل العقاري مازن الغنيم، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية لتمويل المساكن عبدالإله آل الشيخ، ونائب الرئيس رئيس الخدمات المالية تشارلز هاباك، وفينتيش بوز ألن هاميلتون، ومدير قطاع تجربة المواطن بصندوق التنمية العقارية يحيى أبوحاسرة.

وسيحل خالد العمودي متحدثاً رئيساً في جلسة النقاش الثانية “كيف يمكن للقطاع المالي تلبية الطلب المتزايد على التمويل العقاري؟” بصحبة الرئيس التنفيذي لشركة دويتشه الخليج للتمويل سليمان الزبن، ونائب أول للرئيس ورئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد بنك الجزيرة خالد العثمان، ومستشار شركة الخير كابيتال كافن أوسوي ناس، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري SRC فابريس سوسيني.

أما جلسة النقاش الثالثة، بعنوان “فرص الاستثمار في قطاع الإسكان”، فسيتحدث خلالها المشرف العام على برنامج التطوير العقاري في وزارة الإسكان، وبرنامج “سكني” سراقة الخطيب، والمدير التنفيذي للأسهم الدولية والدخل الثابت بريك RIC علي المنصور، والمشرف العام على برنامج رسوم الأراضي البيضاء بوزارة الإسكان محمد المديهيم، ومدير قطاع الاستثمار بصندوق التنمية العقارية طارق مشرف، ومدير صندوق الاستثمار الخاص بهيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودي منصور السالم، والمدير التنفيذي لأوج العقارية أحمد الثغافي، وسامي الزكري أحد مؤسسي وعضو مجلس الإدارة شركة مسكن العربية.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :