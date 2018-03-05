العقل سلاح سان جيرمان لعبور الريال في أبطال أوروبا

المواطن – عبدالناصر سيد

أكد الإسباني أوناي إيمري، المدير الفني لباريس سان جيرمان الفرنسي، أن لاعبي فريقه سيلعبون بعقولهم في مباراة ريال مدريد الإسباني، غدًا الثلاثاء، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقال إيمري: إنه يجب على لاعبيه اللعب بعقولهم لعبور عقبة الريال والتأهل إلى الدور التالي، خاصة وأن المباراة ستقام على ملعبهم ووسط جمهورهم.

وأوضح مدرب سان جيرمان أن الجميع لابد أن يتحد غدًا من جهاز فني ولاعبين وجماهير للعبور بالمباراة إلى بر الأمان.

وأشار إيمري إلى أنه لديه ثقة كاملة في الحكم الذي سيدير لقاء فريقه أمام الملكي، وأنه سيتخذ القرار السليم.

وخسر سان جيرمان من ريال مدريد بهدف مقابل ثلاثة أهداف على ملعب سانتياجو بيرنابيو في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.







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