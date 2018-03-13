العملة التركية تهبط لمستوى قياسي

المواطن - متابعة:

أدى قلق المستثمرين من اتساع العجز في المعاملات الجارية، والحرب في سورية واحتمال إجراء انتخابات مبكرة، إلى هبوط في الليرة التركية لمستوى قياسي مقابل اليورو.

ونزلت العملة التركية، اليوم الثلاثاء، إلى 4.7761 ليرة لليورو، فيما لامست أضعف مستوياتها أمام الدولار الأميركي، منذ منتصف ديسمبر عند 3.8715 ليرة للدولار، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وارتفع العائد على السندات لأجل عشر سنوات إلى 12.75 بالمائة، وهو الأعلى منذ نوفمبر 2017 من 12.38 بالمائة يوم الاثنين.

وارتفع العائد نحو 90 نقطة أساس منذ بداية الأسبوع الماضي، متأثرًا أيضًا بمعدل تضخم كان أعلى من التوقعات.







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