العمل تضبط 17 ألف مخالفة في 2017 .. أبرزها توظيف الأجانب بمهن السعوديين

المواطن - الرياض

نفَّذت فرق التفتيش الميدانية التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية العام الماضي 2017 نحو 187.931جولة تفتيشية على مختلف المنشآت في كافة مناطق المملكة، نتج عنها ضبط 17.282 مخالفة، وذلك من خلال زيارة 76.107 منشآت.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل: إن أكثر المخالفات تركزت في عدم احتفاظ صاحب العمل بالكشوفات والسجلات والملفات، وتوظيف عمالة غير سعودية في المهن المقصورة على السعوديين، وتشغيل العاملين من الذكور في الوظائف المقصورة على العاملات السعوديات، وقيام صاحب العمل بتشغيل العامل دون عقد عمل مكتوب أو عدم تسليم العامل نسخة منه.

وأضاف أن الجولات التفتيشية تأتي في إطار حرص الوزارة على متابعة التزام جميع الأطراف بنظام وقرارات العمل المنظِّمة للسوق، وكذلك حماية أصحاب الأعمال الملتزمين بالنظام والأطراف المستفيدة منه.

ودعا المتحدث الرسمي، إلى التواصل مع الوزارة عبر هاتف مركز الاتصال (19911)، أو عبر تطبيق “معًا للرصد” على الأجهزة الذكية، وذلك للإبلاغ عن أية مخالفات لنظام وقرارات العمل أو أية استفسارات أخرى.







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