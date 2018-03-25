العمل تعلق على مقطع فتاة الطائف المعنفة

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة العمل، اليوم الأحد، أنها باشرت حالة فتاة الطائف المعنفة، وأنها تحظى بكل رعاية واهتمام.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل أنه إشارة إلى مقطع الفيديو الذي تم تداوله في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) تحت وسم (#انقذوني من العنف)، فقد تمت استضافتها في دار الإيواء التابع لوحدة الحماية الاجتماعية في محافظة الطائف قبل أكثر من شهرين، وهي ما زالت تحت الحماية، بعد أن تدخل الفريق المخصص لذلك في المحافظة ووقف ميدانياً عليها وتابعها وبحث تفاصيلها.

وأشار المتحدث الرسمي للوزارة، في بيان، إلى أن الحالة مستضافة حالياً في وحدة الحماية الاجتماعية بالطائف، وتحظى بكافة الخدمات والرعاية اللازمة لها، بعد ثبوت تعرضها للعنف من قبل أحد أفراد أسرتها.

ولفت أبا الخيل إلى أن الجهود مستمرة منذ ذلك الوقت حتى هذه اللحظة من خلال جلسات الإرشاد الأُسَري وغيرها للحالة وأسرتها، لإيجاد الحلول المناسبة للخلافات الأسرية.







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