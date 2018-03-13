العمل: حماية الأجور للعمالة المنزلية هدفه توثيق العقود إلكترونياً

المواطن - واس

أفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، بأن برنامج حماية الأجور للعمالة المنزلية يأتي في إطار سعي الوزارة لحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية من العمالة المنزلية وأصحاب الأعمال، وتوثيق عقود التوظيف لتلك العمالة إلكترونياً.

وقال المتحدث: يتم من خلال إصدار بطاقات مسبقة الدفع لرواتب العمالة المنزلية، تحويل الرواتب لحساباتهم البنكية، وضمان تحصيلهم لأجورهم وحمايتها.

وأضاف: برنامج حماية الأجور للعمالة المنزلية يهدف إلى حفظ حقوق طرفي العلاقة التعاقدية، وتحسين بيئة العمل، وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان في المملكة.

وأردف “أبا الخيل”: سيتم تقديم خدمة توثيق عقود التوظيف عبر بوابة “مساند” الإلكترونية على الرابط: (هنا) وتطبيق “مساند” على الهواتف الذكية.

وأوضح طريقة إصدار بطاقة مسبقة الدفع لرواتب العامل أو العاملة المنزلية فور قدومهما للمملكة، ضمن برنامج حماية الأجور للعمالة المنزلية، حيث يتعين على صاحب العمل الاشتراك بالمنتج المخصص لذلك لدى البنوك، ثم الدخول على بوابة “مساند” وإنشاء عقد توظيف إلكتروني، وتحديد الراتب الشهري للعامل، وبعد ذلك توثيق العقد في الموقع وطباعة نسخة منه.

ويُلزِم برنامج “حماية الأجور للعمالة المنزلية”، الذي أطلقته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مؤخراً أصحاب العمل “الأفراد” بإصدار بطاقة مسبقة الدفع لرواتب العامل أو العاملة المنزلية فور قدومهما للمملكة.

وقال “أبا الخيل”: البرنامج يشمل جميع العمالة المنزلية في المملكة، وسيكون الإلزام فيه بشكل تدريجي، حيث منحت الوزارة مهلة ستة أشهر لأصحاب العمل “الأفراد” بدأت في تاريخ الأول من ربيع الآخر 1439هـ، الذين لديهم عمالة موجودة حالياً داخل المملكة لإصدار بطاقة مسبقة الدفع لرواتبهم، قبل انتهاء فترة ستة أشهر من تاريخ الإطلاق.

وجدّد المتحدث دعوته لكل المرخص لهم من مكاتب وشركات الاستقدام، بتوعية عملائهم بالحقوق والواجبات المترتبة على العلاقة التعاقدية مع عمال الخدمة المنزلية، وتوعية عمال الخدمة المنزلية بالحقوق والواجبات المترتبة على العلاقة التعاقدية.

ويمكن لطرفي العلاقة الإبلاغ عن المخالفات أو المشكلات التي تواجههم من خلال القنوات الرسمية لتقديم البلاغات، أو عبر مركز الاتصال الخاص بخدمة العملاء 19911.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :