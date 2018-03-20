العواد عن لقاء خالد بن سلمان على CNN : تأكيد للإرهاب الإيراني الكبير

المواطن - الرياض

‏أشاد وزير الثقافة والإعلام عواد بن صالح العواد بحديث سمو الأمير خالد بن سلمان سفير المملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال العواد في تغريدة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، “حديث لافت وهام، لسمو الأمير خالد بن سلمان @KBSALSAUD ، لقناة الـCNN، أجاب خلاله على الكثير من التساؤلات، وأكد على الإرهاب الإيراني الكبير، ودوره في نشر الفوضى والدمار بالمنطقة”.

يذكر أن الأمير خالد بن سلمان، سفير المملكة لدى الولايات المتحدة، أكد أن إيران تريد “حزب الله” آخر في اليمن من خلال دعمها لميليشيا الحوثي، مؤكداً أن طهران الراعي الأكبر للإرهاب.

وأضاف الأمير خالد بن سلمان، في تصريحات لـCNN أمس الاثنين، أن المشكلة مع إيران في سلوكها ورغبتها في التوسع، مردفاً “لا تريد زعزعة استقرار السعودية فقط بل المنطقة برمتها”.‏‏

وتابع خلال حديثه التلفزيوني الأول بالقول: “نحن مهتمون بعمق مع الأزمة الإنسانية في اليمن، ونحن أكبر المانحين لليمن، وملتزمون بالعمل مع حلفائنا لإيجاد بدائل وبالتخفيف من آثار الأزمة الإنسانية”.

وأوضح “لدينا رؤية جديدة -رؤية المملكة 2030- رؤية تحول وطني شاملة. لدينا رؤية طويلة المدى”، مردفاً “قمنا بالكثير من الإصلاحات لكن الطريق ما زال طويلاً”.

وأشار إلى أن “أكبر سوق أسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تترأسه امرأة سعودية، وهذا مؤشر على مكانة المرأة في المجتمع السعودي”.







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