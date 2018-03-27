الغبار يضرب 9 مناطق غدًا.. وسحب رعدية على جازان وعسير

المواطن- الرياض

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الأربعاء.

وتوقعت الأرصاد أن تنشط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية، مع ارتفاع في درجات الحرارة على مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وتبوك تشمل الأجزاء الساحلية منها، وكذلك على نجران والأجزاء الغربية من منطقة الرياض، تمتد إلى حائل والجوف والقصيم والحدود الشمالية.

ولفتت الأرصاد إلى أن السماء تكون غائمة جزئيًّا على شمال وشمال غرب المملكة، كما يتوقع تكوُّن السحب الرعدية على مرتفعات جازان وعسير.







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