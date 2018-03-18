الغذاء والدواء تحاصر مخالفات شركات التجميل وتتوعد المخالفين

المواطن - وليد الفهمي - جدة

كشفت هيئة الغذاء والدواء عن رصد عدد من منتجات التجميل الشهيرة بالسوق المحلي ما زالت تُباع للمستهلكين بشكل مخالف للأنظمة؛ ما قد يسبب بعض المشاكل الصحية لمستخدميها.

وقالت المصادر: إن الهيئة وجهت فعلياً شركات التجميل بالمملكة والمستوردين بأن عدم التزامهم بما ورد في نظام منتجات التجميل ولائحته التنفيذية يعد مخالفة للتنظيمات.

وألمحت الهيئة إلى أن إيقاع العقوبة في مخالفات التداول على مدرج المنتج سواء كان المستورد أو الشركة المنتجة إذا كان لها كيان قانوني في المملكة وثبت أنه تم توريد المنتج عن طريق مدرج المنتج يتم إيقاع العقوبات.

كما شددت على إيقاع العقوبات على منافذ البيع بالتجزئة إذا كان لديها ما يثبت توريد المنتج من موزع أو مستورد أو شركة منتجة أو منفذ بيع بالتجزئة آخر.







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