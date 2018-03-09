الغذاء والدواء تنفي صعق الدجاج بالكهرباء

المواطن _ وليد الفهمي _ جدة:

نفت هيئة الغذاء والدواء ما تم تداوله من مقاطع فيديو تظهر قيام بعض المزارع بصعق الدجاج كهربائياً وتصديره للمملكة موضحة أن الدجاج المستورد من خارج المملكة حلال، ويُذبح حسب الشريعة الإسلامية.

وأكدت الهيئة على أن اللائحة الفنية السعودية/ الخليجية رقم GSO 993/2015 ” اشترطت تذكية الحيوان طبقاً للأحكام الإسلامية” حيث نصت في البند رقم 1.1.5.4 بأنه ” يحظر استخدام الصعق الكهربائي وكافة أشكال الصعق وفقدان الوعي في حالة الطيور”، ولا يُسمح باستيراد الدواجن واللحوم إلا بعد تقديم شهادة ذبح حلال من مراكز إسلامية معتمدة من قبل رابطة العالم الإسلامي.

وأضافت الهيئة أنها تقوم بالتفتيش على منشآت الدواجن بالخارج والتأكد من الشهادات الممنوحة لتلك المنشآت الراغبة في تصدير منتجاتها للمملكة .







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