الغرافة يتعادل مع الأهلي السعودي في الوقت القاتل

المواطن - مروة نبيل

انتهت- منذ قليل- مباراة الأهلي السعودي والغرافة القطري، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2018، بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

وحاول لاعبو الأهلي السعودي والغرافة القطري فض اشتباك التعادل السلبي طوال أحداث الشوط الأول من المباراة، ولكن باءت جميع محاولاتهم بالفشل ولم ينجحوا في هز الشباك.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي في تسجيل الهدف الأول بمرمى الغرافة القطري عن طريق لاعبه عقيل بلغيث في الدقيقة 62 من أحداث الشوط الثاني من مباراة دوري أبطال آسيا 2018.

وسجل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الغرافة القطري، روبرت كيخادا، هدف التعادل في مرمى الأهلي السعودي بالوقت القاتل من المباراة في الدقيقة 90، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي ويحصد كل فريق نقطة واحدة.

واحتضن ملعب ثاني بن جاسم المباراة التي جمعت بين الأهلي السعودي والغرافة القطري ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2018.

وكان لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالراقي يطمحون في تحقيق الفوز في مباراة الأهلي السعودي والغرافة القطري اليوم، من أجل حصد العلامة الكاملة في بطولة دوري أبطال آسيا 2018، للاقتراب من التأهل للدور التالي.

وبعد مباراة الأهلي السعودي والغرافة القطري في الجولة الثالثة، وصل رصيد الفريق الأول لكرة القدم بالراقي لـ7 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الأولى في بطولة دوري أبطال آسيا 2018، فيما أصبح رصيد الغرافة 5 نقاط.







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