الغرافة يُسجل هدف التعادل في مرمى الأهلي السعودي

المواطن - مروة نبيل

تمكن نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الغرافة القطري، روبرت كيخادا، من تسجيل هدف التعادل في مرمى الأهلي السعودي في الدقيقة 90 من مباراة دوري أبطال آسيا 2018.

وكان الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي السعودي قد نجح في تسجيل الهدف الأول بمرمى الغرافة القطري عن طريق لاعبه عقيل بلغيث في الدقيقة 62 من أحداث الشوط الثاني من مباراة دوري أبطال آسيا 2018.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الغرافة القطري نظيره الأهلي السعودي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2018، على ملعب ثاني بن جاسم.

وشهد الشوط الأول من مباراة الأهلي السعودي والغرافة القطري في بطولة دوري أبطال آسيا 2018 تفوقًا نسبيًّا للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالراقي، حيث وصلت نسبة الاستحواذ لـ52%، مقابل 48% لأصحاب الأرض.

وقبل مباراة الأهلي السعودي والغرافة اليوم يتصدر الراقي ترتيب المجموعة الأولى في بطولة دوري أبطال آسيا 2018 برصيد 6 نقاط، فيما يقع الفريق القطري في المركز الثالث بـ3 نقاط.







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