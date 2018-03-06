الغزارة التهديفية سمة مباريات Al-ittihad Vs Al-taawoun

المواطن - مروة نبيل

شهدت مباراة الاتحاد والتعاون التي أُقيمت على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية “ملعب الجوهرة المشعة”، غزارةً تهديفيةً، حيث سُجل فيها 7 أهداف من قِبَل الفريقين.

وتُعتبر مباريات الاتحاد والتعاون في المسابقة المحلية من اللقاءات التي تشهد غزارة تهديفية، حيث سُجل فيها 66 هدفًا بمعدل 4.12 أهداف للمواجهة الواحدة، وذلك وفقًا لحساب الدوري السعودي للمحترفين على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

واستضاف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد نظيره التعاون، مساء أمس الاثنين، على إستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات الجولة الـ18 المؤجلة من الدوري السعودي للمحترفين.

وبعد مباراة AL-ITTIHAD VS AL-TAAWOUN تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بالعميد عند 30 نقطة في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، فيما رفع التعاون رصيده لـ31 نقطة في المرتبة الخامسة.

وبدأت مباراة AL-ITTIHAD VS AL-TAAWOUN بشكل سريع، حيث سجل الاتحاد هدفًا مبكرًا في شباك التعاون عن طريق لاعبه فهد الأنصاري، ليُنهي صيام العميد التهديفي في الدوري السعودي للمحترفين، إلا أن سيدريك أميسي سجل التعادل لسكر القصيم بعد 4 دقائق فقط.

وأحرز عبد الفتاح آدم هدف التعاون الثاني في مرمى الاتحاد في الدقيقة 13، قبل أن يُضيف الهدف الثاني له والثالث لفريقه في شباك العميد في الدقيقة 39، لينتهي الشوط الأول من مباراة الاتحاد والتعاون في الدوري السعودي للمحترفين بتقدم سكر القصيم بثلاثية.

ومع بداية الشوط الثاني من مباراة AL-ITTIHAD VS AL-TAAWOUN قلص أحمد العكايشي، الفارق وهز شباك التعاون في الدقيقة 62، قبل أن يرد سكر القصيم بهدف للاعبه سيدريك أميسي في الدقيقة 77، واختتم سعيد الدوسري أهداف التعاون في مرمى العميد في الدقيقة 94.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :