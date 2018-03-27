الغضب الإماراتي يتوالى: لن نغير مسار طائراتنا رغم تهديدات المقاتلات القطرية

المواطن - متابعة

لا تزال ردود الفعل الإماراتية الغاضبة على تهديد مقاتلتين قطريتين لطائرتين مدنيتين أمس تتوالى حيث أكد سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية اليوم أن بلاده لن تغير مسارات رحلاتها المدنية رغم التهديدات القطرية.

وكانت هيئة الطيران المدني الإماراتية، أعلنت اليوم، أنها سترفع شكوى بشأن اقتراب المقاتلتين القطريتين بشكل خطير من الطائرتين المدنيتين.

وأوضحت الهيئة، أن المقاتلتين القطريتين لم تتواصلا مع المراقبين الجويين، أو مع الطائرتين المدنيتين المسجلتين في الإمارات. وأشارت إلى أن مقاتلة قطرية ظلت تطارد طائرة مدنية إماراتية، حتى بعد ارتفاعها لأكثر من 30 ألف قدم، موضحة بأن مضايقة المقاتلتين القطريتين للطائرتين المدنيتين الإماراتيتين دامت 3 دقائق، وكان الأمر يتطلب ثانية واحدة لتحصل كارثة.







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